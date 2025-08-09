«Два раза отказывал, в «Спартаке» хорошая зарплата». Павлюченко — о переходе в «Тоттенхэм»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива», а ныне тренер «Родины-2» Роман Павлюченко признался, что не сразу согласился на предложение «Тоттенхэма» в 2008 году. Павлюченко родился 15 декабря 1981 года в посёлке Мостовской Краснодарского края. С 2002 по 2008 год Роман играл за «Спартак», потом перешёл в лондонский «Тоттенхэм». В 2012-м форвард вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом».

— Ты сомневался, ехать или нет?

— Я два раза отказывал, два или даже три, по-моему, отказывал клубу, понимаешь? Меня в Англию зовут, а я отказываюсь. Ну а что, у меня в «Спартаке» хорошая зарплата, меня всё устраивает, меня болельщики любят, я тут играю в составе, забиваю, всё хорошо, а тут в Англию сразу, блин, это англичане, язык ты не знаешь, менталитет, переезд, уже и ребёнок маленький. Как? Зачем мне это надо? Я первый раз отказался, потом опять…

— Это что, «Тоттенхэм» как бы несколько предложений делал?

— Да, «Тоттенхэм», они прилетали сюда, мы тут с агентом встречались, — сказал Павлюченко в подкасте Фёдора Смолова на YouTube-канале Smol Talk.