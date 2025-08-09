Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 9 августа

Сегодня, 9 августа, состоятся четыре матча в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей РПЛ 9 августа (время московское):
13:30. «Крылья Советов» — «Балтика»;
15:45. ЦСКА — «Рубин»;
18:00. «Локомотив» — «Спартак»;
20:30. «Ахмат» — «Зенит».
После трёх туров чемпионата России первое место занимает «Локомотив», набравший девять очков. На второй строчке располагаются «Крылья Советов» с семью очками. Замыкает тройку лидеров «Балтика» с семью очками.
В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей.
Самые титулованные футбольные клубы России: