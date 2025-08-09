Лукман был предложен «Арсеналу», игрок ждёт решения от «Интера» — Скира

Посредники со стороны «Аталанты» предложили нигерийского вингера клуба Адемолу Лукмана лондонскому «Арсеналу». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По данным источника, сам 27-летний футболист продолжает ждать предложение от «Интера», который тоже называют в числе претендентов на игрока. Сообщается, что стороны согласовали условия личного контракта примерно месяц назад.

«Арсенал», в свою очередь, считает приоритетной целью для усиления группы атаки вингера Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас». Лукман является воспитанником английского «Чарльтона». До перехода в «Аталанту» он выступал за «РБ Лейпциг», «Лестер», «Фулхэм» и «Эвертон».