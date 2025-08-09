Вратарь Градецки перешёл в «Монако» и в тот же день дебютировал за клуб в игре с «Интером»
Поделиться
Экс-голкипер «Байера» Лукаш Градецки дебютировал за «Монако» в товарищеском матче с «Интером» (1:2) в день своего перехода в клуб. Игра проходила в Монако в рамках летних учебно-тренировочных сборов. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты итальянской команды.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
1:0 Аклиуш – 2' 1:1 Мартинес – 60' 1:2 Бонни – 80'
Удаления: нет / Чалханоглу – 36'
О трансфере вратаря было объявлено в пятницу, 8 августа. Градецки подписал с монегасками контракт до лета 2027 года с опцией продления на сезон. Вечером того же дня капитан сборной Финляндии появился в стартовом составе команды на матч с «Интером» и провёл на поле все 90 минут.
Напомним, Градецки выступал за «Байер» с лета 2018 года. Ранее леверкузенцы подписали нидерландского вратаря Марка Флеккена из «Брентфорда».
Материалы по теме
Комментарии
- 9 августа 2025
-
10:12
-
10:05
-
10:00
-
09:58
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:28
-
09:18
-
09:10
-
09:09
-
09:00
-
08:43
-
07:51
-
07:43
-
07:36
-
07:15
-
06:52
-
06:32
-
06:00
-
05:52
-
05:48
-
05:35
-
05:32
-
04:58
-
04:27
-
04:10
-
03:37
-
03:30
-
03:09
-
02:53
-
02:36
-
01:25
-
01:12