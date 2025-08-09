Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь Градецки перешёл в «Монако» и в тот же день дебютировал за клуб в игре с «Интером»

Вратарь Градецки перешёл в «Монако» и в тот же день дебютировал за клуб в игре с «Интером»
Комментарии

Экс-голкипер «Байера» Лукаш Градецки дебютировал за «Монако» в товарищеском матче с «Интером» (1:2) в день своего перехода в клуб. Игра проходила в Монако в рамках летних учебно-тренировочных сборов. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты итальянской команды.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
1:0 Аклиуш – 2'     1:1 Мартинес – 60'     1:2 Бонни – 80'    
Удаления: нет / Чалханоглу – 36'

О трансфере вратаря было объявлено в пятницу, 8 августа. Градецки подписал с монегасками контракт до лета 2027 года с опцией продления на сезон. Вечером того же дня капитан сборной Финляндии появился в стартовом составе команды на матч с «Интером» и провёл на поле все 90 минут.

Напомним, Градецки выступал за «Байер» с лета 2018 года. Ранее леверкузенцы подписали нидерландского вратаря Марка Флеккена из «Брентфорда».

Материалы по теме
«Реал» хочет звезду «ПСЖ», а в команде Головина — новый вратарь. Трансферы и слухи дня
«Реал» хочет звезду «ПСЖ», а в команде Головина — новый вратарь. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android