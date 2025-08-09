Вратарь Градецки перешёл в «Монако» и в тот же день дебютировал за клуб в игре с «Интером»

Экс-голкипер «Байера» Лукаш Градецки дебютировал за «Монако» в товарищеском матче с «Интером» (1:2) в день своего перехода в клуб. Игра проходила в Монако в рамках летних учебно-тренировочных сборов. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты итальянской команды.

О трансфере вратаря было объявлено в пятницу, 8 августа. Градецки подписал с монегасками контракт до лета 2027 года с опцией продления на сезон. Вечером того же дня капитан сборной Финляндии появился в стартовом составе команды на матч с «Интером» и провёл на поле все 90 минут.

Напомним, Градецки выступал за «Байер» с лета 2018 года. Ранее леверкузенцы подписали нидерландского вратаря Марка Флеккена из «Брентфорда».