«Ахмат» — «Зенит»: во сколько начало матча 4-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх туров чемпионата России грозненская команда не набрала ни одного очка и занимает 13-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре «Ахмат» проиграл махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1, а «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

Самые титулованные футбольные клубы России: