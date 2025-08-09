Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 9 августа

Сегодня, 9 августа, состоятся три матча в 4-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 9 августа (время московское):

15:00. «Челябинск» — «Волга» Ульяновск;

18:00. «Сокол» — «Черноморец»;

18:30. «Родина» — «Арсенал» Тула.

После трёх туров первые два места в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимают «Урал» и «Факел». У обеих команд по девять набранных очков. Третье и четвёртое место у «КАМАЗа» и «СКА-Хабаровска», которые набрали по семь очков. В зоне вылета расположились «Шинник», «Родина» и «Енисей», у которых по одному очку.