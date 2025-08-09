Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Англии сообщили, когда «Манчестер Юнайтед» представит Шешко болельщикам

В Англии сообщили, когда «Манчестер Юнайтед» представит Шешко болельщикам
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» представит болельщикам нападающего Беньямина Шешко перед товарищеским матчем с «Фиорентиной», который состоится сегодня, 9 августа. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, форвард сборной Словении уже проходит медицинское обследование в стане «красных дьяволов». Подчёркивается, что английский гранд заплатит «РБ Лейпциг» £ 74 млн (€ 85,8 млн) за переход 22-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Беньямин Шешко отправился в Англию для подписания контракта с «Манчестер Юнайтед» — Романо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android