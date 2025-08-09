Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Англии сообщили, когда «Манчестер Юнайтед» представит Шешко болельщикам

«Манчестер Юнайтед» представит болельщикам нападающего Беньямина Шешко перед товарищеским матчем с «Фиорентиной», который состоится сегодня, 9 августа. Об этом сообщает британское издание Mirror.

По информации источника, форвард сборной Словении уже проходит медицинское обследование в стане «красных дьяволов». Подчёркивается, что английский гранд заплатит «РБ Лейпциг» £ 74 млн (€ 85,8 млн) за переход 22-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: