Экс-форвард «Аякса» и «Фенербахче» Тадич стал одноклубником Лукаса Веры в ОАЭ

Сербский нападающий Душан Тадич продолжит карьеру в ОАЭ. О заключении контракта с 36-летним форвардом официально объявил клуб «Аль-Вахда». Экс-футболист «Аякса» присоединился к своей новой команде в статусе свободного агента.

Последним клубом Тадича оставался турецкий «Фенербахче», за который он выступал с 2023 по 2025 год. Ранее футболист играл за «Аякс», «Саутгемптон», «Гронинген» и «Войводину». Кроме того, на счету Тадича 111 матчей в составе сборной Сербии, в которых он забил 23 мяча.

Напомним, летом 2025 года главным тренером «Аль-Вахды» стал португалец Хосе Мораис. Ранее к команде присоединился аргентинский полузащитник Лукас Вера, выступавший в Мир Российской Премьер-Лиге — 2024/2025 за «Химки».

