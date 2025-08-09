Скидки
Главная Футбол Новости

Локомотив — Спартак: статистика личных встреч, история противостояния

«Локомотив» — «Спартак»: статистика личных встреч, история противостояния
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Статистика личных встреч и история противостояния «Локомотива» и «Спартака»

Количество матчей: 79

Победы «Локомотива»: 25

Победы «Спартака»: 36

Разница голов: 124:88 в пользу «Спартака»

Более подробно со статистикой личных встреч команд можно познакомиться здесь.

После трёх туров чемпионата России железнодорожники набрали девять очков и занимают первое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил «Пари НН» со счётом 3:2, а «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

