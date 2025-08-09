Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн не планирует возвращаться в АПЛ и хочет выигрывать трофеи с «Баварией» — Фальк

Кейн не планирует возвращаться в АПЛ и хочет выигрывать трофеи с «Баварией» — Фальк
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн не испытывает желания возвращаться в Англию после чемпионата мира 2026 года. Английскому форварду комфортно в Мюнхене. Он хочет выигрывать трофеи в составе немецкого гранда. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк для Caught Offside.

По информации источника, переговоры о будущем 32-летнего футболиста запланированы на лето 2026 года. Не исключено, что «Бавария» может продлить контракт с Кейном.

Летом 2023 года капитан сборной Англии перешёл в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма». По итогам минувшего сезона Кейн стал чемпионом Германии в составе мюнхенского клуба. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Кейн может вернуться в АПЛ после чемпионата мира 2026 года — The Telegraph

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android