Кейн не планирует возвращаться в АПЛ и хочет выигрывать трофеи с «Баварией» — Фальк

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн не испытывает желания возвращаться в Англию после чемпионата мира 2026 года. Английскому форварду комфортно в Мюнхене. Он хочет выигрывать трофеи в составе немецкого гранда. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк для Caught Offside.

По информации источника, переговоры о будущем 32-летнего футболиста запланированы на лето 2026 года. Не исключено, что «Бавария» может продлить контракт с Кейном.

Летом 2023 года капитан сборной Англии перешёл в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма». По итогам минувшего сезона Кейн стал чемпионом Германии в составе мюнхенского клуба. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

