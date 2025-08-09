«Крылья Советов» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ начнётся в 13:30 мск

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между самарскими «Крыльями Советов» и калининградской «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслужит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Время начала игры — 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трёх туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Андрея Талалаева семь набранных очков. Столько же очков у «Крыльев Советов». Самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице.