Родри не определился с будущим, «Ман Сити» видит угрозу в интересе «Реала» к игроку — AS

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри на текущий момент не принял решения относительно своего будущего, несмотря на намерение «горожан» предложить 29-летнему футболисту новый контракт в ближайшие дни. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в английском клубе знают об интересе к испанскому игроку со стороны мадридского «Реала» и рассматривают его в качестве «реальной угрозы». Руководство «сливочных» и главный тренер команды Хаби Алонсо понимают, что на сегодняшний день на рынке нет футболистов этой позиции, находящихся на уровне Родри.

В свою очередь, «Манчестер Сити» готовит предложение обладателю «Золотого мяча» о пролонгации трудового соглашения до 2029 года, которое сделает его самым высокооплачиваемым полузащитником в Европе.

Родри выступает в составе «горожан» с лета 2019 года. За этот период он принял участие в 265 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 32 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Материалы по теме Президент «Реала» Перес готов лично провести переговоры с Родри — Cadena Ser

Родри приступил к тренировкам с мячом после разрыва «крестов»: