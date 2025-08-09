Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри не определился с будущим, «Ман Сити» видит угрозу в интересе «Реала» к игроку — AS

Родри не определился с будущим, «Ман Сити» видит угрозу в интересе «Реала» к игроку — AS
Аудио-версия:
Комментарии

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри на текущий момент не принял решения относительно своего будущего, несмотря на намерение «горожан» предложить 29-летнему футболисту новый контракт в ближайшие дни. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в английском клубе знают об интересе к испанскому игроку со стороны мадридского «Реала» и рассматривают его в качестве «реальной угрозы». Руководство «сливочных» и главный тренер команды Хаби Алонсо понимают, что на сегодняшний день на рынке нет футболистов этой позиции, находящихся на уровне Родри.

В свою очередь, «Манчестер Сити» готовит предложение обладателю «Золотого мяча» о пролонгации трудового соглашения до 2029 года, которое сделает его самым высокооплачиваемым полузащитником в Европе.

Родри выступает в составе «горожан» с лета 2019 года. За этот период он принял участие в 265 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 32 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Материалы по теме
Президент «Реала» Перес готов лично провести переговоры с Родри — Cadena Ser

Родри приступил к тренировкам с мячом после разрыва «крестов»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android