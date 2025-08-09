Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: «Спартак» — команда-сюрприз, может сотворить чудо в матче с «Локомотивом»

Сенников: «Спартак» — команда-сюрприз, может сотворить чудо в матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от дерби железнодорожников с московским «Спартаком» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 9 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» без сомнений выглядит фаворитом в матче со «Спартаком». Во-первых, он играет, но и состав у команды Галактионова стабильнее. На старте «Локо» показывает неплохую игру, но и «Спартак» — команда-сюрприз. Может и выиграть, и проиграть любому. Но это очень непростой соперник, который всегда может сотворить чудо, в том числе и в этом матче. Думаю, что «Локомотив» готовится к этому матчу со всей серьёзностью. Для «Спартака» этот матч — возможность реабилитироваться после неудач, поэтому он приложит максимум сил.

«Спартак» всегда будет командой, которая борется за высокие места. Но сейчас Станкович не может определиться с составом, постоянно эти красные карточки. Два матча «Спартак» играл в меньшинстве, о чём тут говорить? Это не так просто», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» — единственная команда РПЛ с максимумом очков (9) после трёх туров сезона-2025/2026. Команда занимает первое место в турнирной таблице. В активе красно-белых четыре набранных очка. Подопечные Деяна Станковича располагаются на 11-й строчке.

Материалы по теме
Большой день в РПЛ! Битва сенсаций, дерби «Локо» — «Спартак» и Черчесов vs «Зенит». LIVE
Live
Большой день в РПЛ! Битва сенсаций, дерби «Локо» — «Спартак» и Черчесов vs «Зенит». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android