Сенников: «Спартак» — команда-сюрприз, может сотворить чудо в матче с «Локомотивом»

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от дерби железнодорожников с московским «Спартаком» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 9 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Локомотив» без сомнений выглядит фаворитом в матче со «Спартаком». Во-первых, он играет, но и состав у команды Галактионова стабильнее. На старте «Локо» показывает неплохую игру, но и «Спартак» — команда-сюрприз. Может и выиграть, и проиграть любому. Но это очень непростой соперник, который всегда может сотворить чудо, в том числе и в этом матче. Думаю, что «Локомотив» готовится к этому матчу со всей серьёзностью. Для «Спартака» этот матч — возможность реабилитироваться после неудач, поэтому он приложит максимум сил.

«Спартак» всегда будет командой, которая борется за высокие места. Но сейчас Станкович не может определиться с составом, постоянно эти красные карточки. Два матча «Спартак» играл в меньшинстве, о чём тут говорить? Это не так просто», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» — единственная команда РПЛ с максимумом очков (9) после трёх туров сезона-2025/2026. Команда занимает первое место в турнирной таблице. В активе красно-белых четыре набранных очка. Подопечные Деяна Станковича располагаются на 11-й строчке.