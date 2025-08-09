Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Лионель Верде: думаю, что ЦСКА с такой обоймой футболистов может завоёвывать титулы

Лионель Верде: думаю, что ЦСКА с такой обоймой футболистов может завоёвывать титулы
Новоиспечённый полузащитник московского ЦСКА Лионель Верде ответил на вопрос, кто из одноклубников больше всего удивляет его на тренировках.

«В целом все игроки меня впечатлили, потому что они очень сплочённые, прекрасно знают друг друга. Я перешёл действительно в очень качественную команду высокого уровня. Думаю, что ЦСКА с такой обоймой футболистов может продолжать побеждать и завоёвывать титулы.

Кто чаще всего «пихает» на тренировках? Игроки ЦСКА мне не «пихают», а наоборот, подсказывают и помогают. Должен сказать, что все ребята в команде очень хорошие и добрые. Поэтому в этом плане я чувствую себя очень комфортно», – приводит слова Верде «РБ Спорт».

Красно-синие объявили о переходе полузащитника из «Унион Санта-Фе» на правах аренды 30 июля. Аренда рассчитана до конца сезона. Московский клуб имеет опцию выкупа игрока.

В составе основной команды «Унион Санта-Фе» Верде принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с аргентинским клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

«Достаточно креативный пацан». Матвей Лукин — о новичке ЦСКА Лионеле Верде

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

