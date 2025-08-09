Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» объявила об уходе Бегуна в аренду в «Тюмень»

«Балтика» объявила об уходе Бегуна в аренду в «Тюмень»
Комментарии

Защитник «Балтики» Дмитрий Бегун продолжит карьеру в «Тюмени». Об уходе 22-летнего латераля в клуб Леон Второй лиги на правах аренды пресс-служба калининградцев объявила в телеграм-канале. Сообщается, что аренда продлится до конца мая 2026 года.

Дмитрий Бегун перебрался в «Балтику» из «СКА-Хабаровск» летом 2024 года. С января по июнь текущего года он выступал на правах аренды за саратовский «Сокол». Ранее Бегун был игроком молодёжных команд «Динамо» и ЦСКА.

Всего на его счету семь матчей в составе «Балтики» без результативных действий. В сезоне-2024/2025 Бегун принял участие в 19 встречах во всех турнирах и также не отметился голевыми действиями.

Материалы по теме
«Реал» хочет звезду «ПСЖ», а в команде Головина — новый вратарь. Трансферы и слухи дня
«Реал» хочет звезду «ПСЖ», а в команде Головина — новый вратарь. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android