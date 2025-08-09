«Челси» и «Ливерпуль» могут перехватить полузащитника, интересующего «МЮ» — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» рассматривает опорного полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба в качестве приоритетной трансферной цели. Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим отмечает умение камерунского футболиста отбирать мяч и его физическую силу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, интерес к 21-летнему игроку также проявляют «Челси» и «Ливерпуль». «Синие» рассматривают Балеба как подмену для полузащитника Мойсеса Кайседо. «Красные» видят в камерунце замену для Ватару Эндо. Подчёркивается, что «Арсенал» и «Манчестер Сити» впечатлены тактическими навыками игрока.

«Брайтон» оценивает Балеба в € 60-70 млн.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

