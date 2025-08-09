Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Счёт Евгения Савина в России заблокирован из-за долга в 7,5 млн рублей

Комментарии

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счёт президента кипрского ФК «Красава» Евгения Савина из-за долга в размере 7,5 млн рублей. По данным сервиса «БИР-Аналитик», данное решение вступило в силу 6 августа 2025 года.

Сообщается, что экс-футболист и основатель YouTube-канала «Красава» в России зарегистрирован как действующий ИП. Напомним, в феврале прошлого года МВД России объявило Савина в розыск.

В сезоне-2024/2025 клуб Евгения Савина завоевал золотые медали второго по силе дивизиона Кипра и квалифицировался в элитную лигу. В 1-м туре нового сезона «Красава» примет на своём поле АПОЭЛ. Матч назначен на субботу, 23 августа.

