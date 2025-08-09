Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Работающий в «Спартаке» Баженов прокомментирует матч красно-белых с «Локомотивом»

Работающий в «Спартаке» Баженов прокомментирует матч красно-белых с «Локомотивом»
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов, являющийся менеджером красно-белых по игрокам в аренде, станет одним из комментаторов матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором команда Деяна Станковича встретится с «Локомотивом» (9 августа). Об этом информирует телеграм-канал «Матч Премьер».

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Также эту игру будут комментировать Константин Генич и Дмитрий Дерунец.

Баженов был назначен на должность менеджера по игрокам красно‑белых, находящихся в аренде, осенью 2022 года.

Указанная игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Как появился «Спартак»:

