Игонин: Черчесов знает, как играть против «Зенита», — остаётся лишь это реализовать

Экс-полузащитник сборной России Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Зенитом». Команды сыграют сегодня, 9 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

«Ещё несколько дней назад в матче «Зенита» с «Ахматом» всё могло быть очевидно, но теперь ситуация изменилась. Всем понятно, что в «Ахмате» сейчас мотивированы все: игроки, руководство и особенно новый тренер. Черчесов знает очень многое в российском футболе. Уверен, что Станислав Саламович знает, как играть против «Зенита», — остаётся лишь это реализовать. Приход Черчесова в «Ахмат» достаточно серьёзно изменил расклад сил в этом матче. Мы знаем, как он умеет мотивировать, помним игры со сборной. У команд Черчесова особенно хорошо получается играть против сильных команд — он очень сильный специалист», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Ахмат» проиграл все три матча на старте РПЛ-2025/2026. Перед матчем с «Зенитом» команду возглавил бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Ранее специалист работал в грозненском клубе с сентября 2011-го по май 2013 года.