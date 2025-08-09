Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

COPE: «Реал» не поздравил номинантов на «Золотой мяч», клуб разочаровался в этой награде

Мадридский «Реал» не поздравил своих футболистов, номинированных на «Золотой мяч» — 2025, ни в социальных сетях, ни через клубное телевидение, поскольку разочаровался в этой награде после прошлогодней церемонии. Об этом сообщает журналист Сиро Лопес для COPE.

«Это способ сообщить организаторам «Золотого мяча», что после прошлогодних результатов «Реал» не верит в этот приз», — сказал Лопес.

Подчёркивается, что «Королевский клуб» может продолжить придерживаться подобной стратегии в следующих сезонах, независимо от номинированных футболистов.

На «Золотой мяч» — 2025 от «Реала» номинированы Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.

Напомним, делегация «Реала» бойкотировала церемонию награждения «Золотого мяча» 2024 года, на которой награду получил полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри, а нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор занял второе место.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: