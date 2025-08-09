Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция

22:00 Мск
22:00 Мск
Игонин: «Зениту» нужно перестраиваться по ходу сезона, и это даётся им нелегко

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о проблемах сине-бело-голубых на старте сезона-2025/2026.

«Зенит» перестраивается, процесс идёт. Кто-то ждал, что новые футболисты сразу возьмут на себя бразды правления, но это не так просто. Сейчас сложный момент для команды, потому что уже по ходу чемпионата нужно перестраиваться. И мы видим, что это даётся «Зениту» нелегко. Не хватило времени предсезонной подготовки. Если бы всё это происходило в зимнюю паузу, не сомневаюсь, «Зенит» успел бы подготовиться», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В первых трёх турах Мир Российской Премьер-Лиги у «Зенита» победа над «Ростовом» (2:1) и две ничьих — с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1). В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России подопечные Сергея Семака победили «Ахмат» (2:1). В 4-м туре РПЛ команда встретится с грозненцами на «Ахмат Арене».

