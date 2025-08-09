The Athletic сообщил, как Алонсо намерен использовать Мбаппе и Винисиуса в новом сезоне

В мадридском «Реале» считают, что и нападающий команды Килиан Мбаппе, и вингер Винисиус Жуниор будут играть важную роль в грядущем сезоне. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, главный тренер испанского гранда Хаби Алонсо планирует использовать в атаке сразу двух футболистов. Подчёркивается, что ввиду своей тактической гибкости Алонсо сможет проводить ротацию состава в течение сезона.

При этом в «Реале» признают, что Винисиусу необходимо работать над собой. В случае, если бразильский нападающий продолжит играть так, как делал это в последние месяцы, он перестанет быть незаменимым, а его статус может стать проблемой для клуба.

