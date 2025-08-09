Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Алексей Игонин: мы знаем, как Глушенков может играть, но сейчас его критика очевидна

Алексей Игонин: мы знаем, как Глушенков может играть, но сейчас его критика очевидна
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о критике в адрес нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова из-за его игры.

«Мы все знаем, как Глушенков может играть. И прекрасно видим, как играет. Что конкретно происходит внутри команды, мы не знаем. Но проблема в том, что Максима критикуют в прессе, уверен, даже ранее критиковал и Семак. Иначе и быть не может. Для меня всё это было очевидно, сейчас для меня нет ничего нового», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

