«Ноттингем Форест» представил выездную форму на сезон-2025/2026

Аудио-версия:
Английский «Ноттингем Форест» на официальном сайте презентовал гостевой комплект игровой формы на новый сезон. Экипировка была создана техническим партнёром клуба adidas. Отмечается, что в новой форме будут выступать игроки мужской, женской команды и клубной академии.

Фото: ФК «Ноттингем Форест»

«Спортивная версия майки изготовлена с использованием передовых материалов, обеспечивающих максимальный поток воздуха и сохраняющих ощущение прохлады у игроков, в то время как в версии для болельщиков используются технологии, обеспечивающие комфорт для тех, кто наблюдает за игрой с трибун», — говорится в сообщении пресс-службы «Ноттингем Форест» на официальном сайте.

Фото: ФК «Ноттингем Форест»

Напомним, «Ноттингем Форест» завершил минувший сезон на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Нуну Эшпириту-Санту набрали 65 очков в 38 турах. В новом сезоне команда примет участие в Лиге конференций УЕФА.

