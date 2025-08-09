Скидки
Главная Футбол Новости

«Локомотив» разгромил «Енисей» в матче женской Суперлиги с восемью голами

«Локомотив» разгромил «Енисей» в матче женской Суперлиги с восемью голами
Аудио-версия:
Завершился матч 17-го тура Winline Суперлиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступила Надежда Горинова. Матч закончился со счётом 6:2 в пользу московской команды.

Россия — Суперлига (ж) . 17-й тур
09 августа 2025, суббота. 10:00 МСК
Енисей (ж)
Красноярск
Окончен
2 : 6
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Шеина – 6'     0:2 Абдуллина – 20'     1:2 Федишина – 41'     1:3 Коровкина – 53'     1:4 Юкляева – 61'     2:4 Тир – 89'     2:5 Жукова – 90'     2:6 Буваро – 90'    

В составе «Локомотива» забитыми мячами отметились полузащитницы Яна Шеина и Полина Юкляева, нападающие Нелли Коровкина, Глафира Жукова и Ола Буваро, а также защитница Алсу Абдуллина. За «Енисей» забили полузащитница Анастасия Федишина и нападающая Ольга Тир.

После 15 матчей Суперлиги московский клуб набрал 28 очков и занимает четвёртое место. «Енисей» заработал четыре очка в 16 встречах и располагается на последней, 13-й строчке.

Календарь женской Суперлиги-2025
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025
