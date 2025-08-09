«Локомотив» разгромил «Енисей» в матче женской Суперлиги с восемью голами

Завершился матч 17-го тура Winline Суперлиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступила Надежда Горинова. Матч закончился со счётом 6:2 в пользу московской команды.

В составе «Локомотива» забитыми мячами отметились полузащитницы Яна Шеина и Полина Юкляева, нападающие Нелли Коровкина, Глафира Жукова и Ола Буваро, а также защитница Алсу Абдуллина. За «Енисей» забили полузащитница Анастасия Федишина и нападающая Ольга Тир.

После 15 матчей Суперлиги московский клуб набрал 28 очков и занимает четвёртое место. «Енисей» заработал четыре очка в 16 встречах и располагается на последней, 13-й строчке.

