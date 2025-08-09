«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между самарскими «Крыльями Советов» и калининградской «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслужит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Время начала игры — 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Солдатенков, Ороз, Рассказов, Костанза, Божин, Бабкин, Рахманович, Марин, Раков.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Мендель, Илья Петров, Саусь, Титков, Максим Петров, Хиль.

После трёх туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Андрея Талалаева семь набранных очков. Столько же очков у «Крыльев Советов». Самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице.