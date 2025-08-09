Скидки
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ 2025/2026, 9 августа

«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между самарскими «Крыльями Советов» и калининградской «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслужит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Время начала игры — 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Балтика
Калининград
Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Солдатенков, Ороз, Рассказов, Костанза, Божин, Бабкин, Рахманович, Марин, Раков.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Мендель, Илья Петров, Саусь, Титков, Максим Петров, Хиль.

После трёх туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Андрея Талалаева семь набранных очков. Столько же очков у «Крыльев Советов». Самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер Лиги сезона-2025/2026
