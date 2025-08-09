Стало известно, что повлияло на улучшение отношений между тер Штегеном и «Барселоной»

Ключевым моментом в налаживании отношений между вратарём Марк-Андре тер Штегеном и «Барселоной» стал личный разговор немецкого футболиста с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, обе стороны пришли к выводу, что наличие конфликта между ними не принесёт пользы никому из них. Кроме того, это отрицательным образом скажется на каталонском клубе.
7 августа «блауграна» официально объявила о начале дисциплинарного дела в отношении тер Штегена и лишении его капитанской повязки. 8 августа «Барселона» проинформировала о закрытии данного дела и возвращения капитанской повязки 33-летнему голкиперу.
Ранее СМИ сообщали, что тер Штеген отказывается подписывать медицинское заключение из-за расхождений с «Барселоной» в оценках сроков его восстановления после операции на пояснице. Также появлялась версия, что таким способом немецкий футболист хочет не дать «блаугране» зарегистрировать нового вратаря Жоана Гарсию.
