«Факел» представил красную форму на Кубок России с ретролеттерингом и объёмными номерами

Воронежский «Факел» презентовал специальный комплект формы для участия команды в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. Форма красного цвета выполнена в минималистичном стиле.

Фото: ФК «Факел»

В презентации экипировки приняли участие футболисты «Факела» разных лет Александр Черкес, Михаил Смирнов, Георгий Гонгадзе и Александр Овсянников. Красный был выбран в качестве основного цвета формы в качестве отсылки к сезонам 1996 и 2000 годов, когда он был основным цветом команды.

Фото: ФК «Факел»

«Раньше и небо было голубее, и трава длиннее, а «Факел» играл в красном», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Факела».

Фото: ФК «Факел»

Фото: ФК «Факел»

В минувшем розыгрыше Кубка России «Факел» занял четвёртое место в группе Пути РПЛ с «Зенитом», «Рубином» и «Акроном». Команда набрала три очка в шести турах.