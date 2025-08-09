Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Факел» представил красную форму на Кубок России с ретролеттерингом и объёмными номерами

Аудио-версия:
Комментарии

Воронежский «Факел» презентовал специальный комплект формы для участия команды в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. Форма красного цвета выполнена в минималистичном стиле.

Фото: ФК «Факел»

В презентации экипировки приняли участие футболисты «Факела» разных лет Александр Черкес, Михаил Смирнов, Георгий Гонгадзе и Александр Овсянников. Красный был выбран в качестве основного цвета формы в качестве отсылки к сезонам 1996 и 2000 годов, когда он был основным цветом команды.

Фото: ФК «Факел»

«Раньше и небо было голубее, и трава длиннее, а «Факел» играл в красном», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Факела».

Фото: ФК «Факел»

Фото: ФК «Факел»

В минувшем розыгрыше Кубка России «Факел» занял четвёртое место в группе Пути РПЛ с «Зенитом», «Рубином» и «Акроном». Команда набрала три очка в шести турах.

