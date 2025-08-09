«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Шешко из «Лейпцига», контракт — до 2030 года

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе 22-летнего нападающего Беньямина Шешко из «Лейпцига». Контракт со словенским футболистом подписан до июня 2030 года.

Ранее СМИ сообщали, что «красные дьяволы» приобретут Шешко за € 85 млн, из которых € 76,5 млн фиксированные выплаты и € 8,5 млн бонусы.

Нападающий выступал в составе немецкого клуба с лета 2023 года. В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

