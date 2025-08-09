Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Батраков готов сыграть со «Спартаком» после повреждения в прошлом матче за «Локомотив»

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что его клиент готов принять участие в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Команды сыграют сегодня, 9 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Со здоровьем Батракова всё хорошо, он прошёл недельный цикл в общей группе. Алексей готов сыграть со «Спартаком», но, выйдет ли он на поле, зависит от решения тренерского штаба», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» — единственная команда РПЛ с максимумом очков (9) после трёх туров сезона-2025/2026. Команда занимает первое место в турнирной таблице. В активе красно-белых четыре набранных очка. В матче 3-го тура с «Пари НН» (3:2) Батраков отметился голом и был заменён на 70-й минуте.

«Локомотив» — «Спартак». Станкович — в зоне риска, Батраков круче легионеров
«Локомотив» — «Спартак». Станкович — в зоне риска, Батраков круче легионеров
Все новости

