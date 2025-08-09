Шешко высказался о своём переходе в «Манчестер Юнайтед»

Новоиспечённый форвард «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко поделился эмоциями от своего перехода в английский гранд из «Лейпцига». Словенский нападающий подписал с «красными дьяволами» контракт, рассчитанный до 2030 года.

«История «Манчестер Юнайтед», безусловно, уникальна, но что меня действительно волнует, так это будущее. Когда мы обсуждали проект, было ясно, что у этой команды есть всё необходимое, чтобы продолжать расти и в скором времени снова бороться за самые престижные трофеи.

С самого первого дня я чувствовал позитивную энергию и семейную атмосферу, которую создал клуб. Это, безусловно, идеальное место для того, чтобы достичь максимального уровня и реализовать все свои амбиции.

Мне не терпится начать учиться у Рубена [Аморима] и наладить контакт с товарищами по команде, чтобы вместе добиться успеха, на который, как всем известно, мы способны», — приводит слова Шешко пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.

