Игонин объяснил малое количество игрового времени Луиса Энрике на старте сезона в «Зените»

Экс-футболист сборной России Алексей Игонин высказался об игровом времени бразильца Луиса Энрике в «Зените» на старте сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

— Удивляет такое небольшое игровое время Луиса Энрике?

— «Зенит» стал многократным чемпионом, у клуба есть деньги. И поэтому у Семака сейчас нет нужны выпускать игроков только потому, что они дорого стоят. Может, в каких-то клубах такое есть, но в «Зените» с финансовой составляющей всё нормально. И тренер совершенно спокойно может определять состав по спортивному принципу, — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Луис Энрике, перешедший в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года, принял участие лишь в одном матче нынешнего сезона. В 1-м туре РПЛ бразилец отыграл 90 минут с «Ростовом» (2:1). Следующие три игры вингер пропустил, предположительно из-за травмы.