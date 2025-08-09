Быстров: не считаю Станковича сильным тренером. Имея таких футболистов, надо требовать

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров высказал своё отношение к главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу.

– Считаешь Станковича сильным тренером?

– Нет. Мне его футбол нравился до паузы прошлого сезона, когда у него было ограниченное количество игроков. Когда он реально выстроил атакующий футбол. Ну реально классно играли Угальде, Барко. Приятно было смотреть. А потом началась истерия по судейству. Знаешь, когда стелют соломку. Потом — то у него со здоровьем что-то, то здоров как бык. Причём тут бык? Быки в Краснодаре. Как свинка тогда, грубо говоря. Просто эта вся истерия не на пользу команде. Имея таких футболистов, надо требовать. Больше всего претензий к Станковичу и выбору им футболистов, — сказал Быстров в видео в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Спартака» летом 2024 года. За этот период под его руководством красно-белые провели 46 матчей во всех турнирах, в 27 из которых одержали победу, семь раз сыграли вничью и 12 раз потерпели поражение. После трёх туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги команда Станковича набрала четыре очка и занимает 11-е место.

