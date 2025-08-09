Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» прокомментировали информацию, что Станкович пропускал тренировки команды

В «Спартаке» прокомментировали информацию, что Станкович пропускал тренировки команды
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию, что главный тренер красно-белых Деян Станкович пропускал тренировки команды. Ранее футбольный эксперт Тимур Гурцкая сообщил, что сербский специалист пропустил тренировку, улетев на выходные домой.

«Слова Тимура Гурцкая про пропуск тренировки — ложь. Все занятия команды на этой неделе проводил Деян Станкович», — приводит слова Зеленова «Матч ТВ».

После трёх туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги команда Станковича набрала четыре очка и занимает 11-е место. Сегодня, 9 августа, красно-белые встретятся с «Локомотивом» в матче 4-го тура РПЛ. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Материалы по теме
Быстров: не считаю Станковича сильным тренером. Имея таких футболистов, надо требовать

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android