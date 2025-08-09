Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Спартаке» прокомментировали информацию, что Станкович пропускал тренировки команды

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию, что главный тренер красно-белых Деян Станкович пропускал тренировки команды. Ранее футбольный эксперт Тимур Гурцкая сообщил, что сербский специалист пропустил тренировку, улетев на выходные домой.

«Слова Тимура Гурцкая про пропуск тренировки — ложь. Все занятия команды на этой неделе проводил Деян Станкович», — приводит слова Зеленова «Матч ТВ».

После трёх туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги команда Станковича набрала четыре очка и занимает 11-е место. Сегодня, 9 августа, красно-белые встретятся с «Локомотивом» в матче 4-го тура РПЛ. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

