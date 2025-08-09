Скидки
Де Хеа встретился с Алексом Фергюсоном перед матчем «Фиорентина» — «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, выступающий за итальянскую «Фиорентину», встретился с экс-главным тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном перед товарищеским матчем между своим нынешним и бывшим клубами.

Фото: ФК «Фиорентина»

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Фиорентина» пройдёт сегодня, 9 августа, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. Фотографиями испанского голкипера с бывшим тренером поделилась пресс-служба клуба из Флоренции в соцсети X.

Фото: ФК «Фиорентина»

Давид де Хеа выступает за «Фиорентину» с августа 2024 года. В мае текущего года 34-летний вратарь продлил соглашение с итальянской командой до лета 2028 года с возможностью пролонгации на сезон. За «Манчестер Юнайтед» испанец играл с 2011 по 2023 год.

