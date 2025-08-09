Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Педри: почему я не могу мечтать о «Золотом мяче»? Пример Родри многое доказал

Педри: почему я не могу мечтать о «Золотом мяче»? Пример Родри многое доказал
Аудио-версия:
Полузащитник «Барселоны» Педри не исключил, что может выиграть награду лучшему футболисту сезона «Золотой мяч». Испанский игрок вошёл в список претендентов на этот приз в 2025 году.

«Много раз эту награду получали нападающие, но победа Родри доказывает, что роль полузащитников нужно ценить больше. Почему я не могу мечтать, чтобы когда-нибудь выиграть «Золотой мяч»?

Я много работал в минувшем сезоне и думаю, что показал себя на очень хорошем уровне. У команды дела тоже шли отлично, но поражение в матче с «Интером» всё ещё остаётся в наших мыслях. Мы стали лучше по сравнению с сезоном-2023/2024 и хотим выступить лучше в новом сезоне», — сказал Педри в интервью France Football.

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году.

