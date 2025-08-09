Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев ответил на жалобы игроков «Спартака» на судейство, вспомнив слова Круиффа

Ловчев ответил на жалобы игроков «Спартака» на судейство, вспомнив слова Круиффа
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев привёл в пример цитату трёхкратного обладателя «Золотого мяча» Йохана Круиффа, отвечая на жалобы игроков на несправедливое судейство. Напомним, футболисты московской команды получили три красные карточки в двух последних матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я хочу напомнить всем игрокам «Спартака» одну фразу, сказанную великим футболистом Йоханом Круиффом. Когда вам кажется, что вас несправедливо судят, то на это есть чёткий ответ. В одном из матчей его постоянно били по ногам, и после игры журналисты спросили Кройфа: «Вас постоянно бьют по ногам. А почему вы не отвечаете?» И он сказал крылатую фразу: «Вы знаете, у меня есть великий тренер [нидерландец] Ринус Михелс. И он мне когда-то сказал, что в футболе на все надо отвечать голом».

Вот и всё. На все тебе кажущиеся несправедливости на поле или предвзятое судейство надо всегда отвечать голами в чужие ворота», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

Круифф играл за сборную Нидерландов с 1966 по 1977 год. В составе «оранжевых» атакующий полузащитник принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 28 результативными передачами. Михелс занимал должность главного тренера нидерландской национальной команды в 1974, 1984 годах, с 1986 по 1988 и с 1990 по 1992 год.

Материалы по теме
В «Спартаке» прокомментировали информацию, что Станкович пропускал тренировки команды

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android