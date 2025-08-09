Ловчев ответил на жалобы игроков «Спартака» на судейство, вспомнив слова Круиффа

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев привёл в пример цитату трёхкратного обладателя «Золотого мяча» Йохана Круиффа, отвечая на жалобы игроков на несправедливое судейство. Напомним, футболисты московской команды получили три красные карточки в двух последних матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я хочу напомнить всем игрокам «Спартака» одну фразу, сказанную великим футболистом Йоханом Круиффом. Когда вам кажется, что вас несправедливо судят, то на это есть чёткий ответ. В одном из матчей его постоянно били по ногам, и после игры журналисты спросили Кройфа: «Вас постоянно бьют по ногам. А почему вы не отвечаете?» И он сказал крылатую фразу: «Вы знаете, у меня есть великий тренер [нидерландец] Ринус Михелс. И он мне когда-то сказал, что в футболе на все надо отвечать голом».

Вот и всё. На все тебе кажущиеся несправедливости на поле или предвзятое судейство надо всегда отвечать голами в чужие ворота», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

Круифф играл за сборную Нидерландов с 1966 по 1977 год. В составе «оранжевых» атакующий полузащитник принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 28 результативными передачами. Михелс занимал должность главного тренера нидерландской национальной команды в 1974, 1984 годах, с 1986 по 1988 и с 1990 по 1992 год.

