Главная Футбол Новости

«Оренбург» объявил о переходе защитника Муфи из «Видада»

«Оренбург» объявил о переходе защитника Муфи из «Видада»
Комментарии

«Оренбург» в телеграм-канале объявил о переходе 29-летнего правого защитника Фахда Муфи из касабланкского «Видада».

Муфи присоединился к «Видаду» зимой 2025 года. За этот период защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В частности, Муфи играл на клубном чемпионате мира, прошедшем минувшим летом, в матчах группового этапа с «Манчестер Сити» (2:0) и «Ювентусом» (4:1).

Муфи является воспитанником французских клубов «Мюлуз» и «Лион». Выступал во Франции за молодёжные команды «Лиона» и «Седан», в Португалии — за «Тонделу» и «Портимоненсе». В Хорватии защитник играл в составе «Хайдука».

Футболист вызывался в молодёжные и национальную сборные Марокко.

