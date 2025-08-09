«Крылья Советов» — «Балтика»: Брайан Хиль сравнял счёт на 62-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между самарскими «Крыльями Советов» и калининградской «Балтикой». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Рафаэль Шафеев из Волгограда. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 62-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль восстановил равенство в счёте. Ранее, на 17-й минуте, полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович открыл счёт после подачи с углового.
После трёх туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Андрея Талалаева семь набранных очков. Столько же очков у «Крыльев Советов». Самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице.
