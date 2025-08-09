Марио Фернандес отреагировал на информацию о возможном переходе в «Ахмат»

Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес высказался о своём возможном переходе в «Ахмат». Ранее сообщалось, что в услугах натурализованного бразильца заинтересован новый главный тренер грозненцев Станислав Черчесов.

«Ахмат» — клуб с традициями. В Грозном во все годы была хорошая команда с качественными футболистами, против которых всегда было сложно играть. Я очень хорошо знаю Черчесова — он проделал большую работу в сборной России. Но пока никаких контактов с ним или людьми из клуба у меня не было. Я нахожусь в Бразилии с семьёй и жду. Если появится предложение, которое устроит меня и семью и на то будет воля божья, я бы очень хотел снова играть», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее издание Legalbet сообщило об интересе к Фернандесу со стороны «Ахмата». По данным источника, сторона защитника запрашивает высокую зарплату. Напомним, перед стартом сезона Фернандеса связывали с возможным переходом в московское «Торпедо».