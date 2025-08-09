Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марио Фернандес отреагировал на информацию о возможном переходе в «Ахмат»

Марио Фернандес отреагировал на информацию о возможном переходе в «Ахмат»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес высказался о своём возможном переходе в «Ахмат». Ранее сообщалось, что в услугах натурализованного бразильца заинтересован новый главный тренер грозненцев Станислав Черчесов.

«Ахмат» — клуб с традициями. В Грозном во все годы была хорошая команда с качественными футболистами, против которых всегда было сложно играть. Я очень хорошо знаю Черчесова — он проделал большую работу в сборной России. Но пока никаких контактов с ним или людьми из клуба у меня не было. Я нахожусь в Бразилии с семьёй и жду. Если появится предложение, которое устроит меня и семью и на то будет воля божья, я бы очень хотел снова играть», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее издание Legalbet сообщило об интересе к Фернандесу со стороны «Ахмата». По данным источника, сторона защитника запрашивает высокую зарплату. Напомним, перед стартом сезона Фернандеса связывали с возможным переходом в московское «Торпедо».

Материалы по теме
Черчесов приветствует РПЛ с «Ахматом». И точно не вылетит
Черчесов приветствует РПЛ с «Ахматом». И точно не вылетит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android