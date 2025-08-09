Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Ивана Краско

Футбольный клуб «Зенит» выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Ивана Краско.

Краско скончался 9 августа в возрасте 94 лет. Артист был болельщиком «Зенита».

«Иван Иванович Краско родился в 1930 году в Ленинградской области. Был преданным болельщиком «Зенита», впервые побывал на матче сине-бело-голубых ещё в 50-х годах. Актёр дружил с Львом Бурчалкиным и Павлом Садыриным, поздравлял чемпионов 1984 года, принимал участие во многих важных событиях клуба и следил за выступлениями любимой команды даже во время собственных спектаклей.

Сине-бело-голубые приносят искренние соболезнования семье выдающегося петербуржца», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

