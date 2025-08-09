Скидки
«Арсенал» и «Тоттенхэм» могут усилить состав защитником «Милана» — Caught Offside

«Арсенал» и «Тоттенхэм» могут усилить состав защитником «Милана» — Caught Offside
Аудио-версия:
«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к 24-летнему центральному защитнику «Милана» Малику Тшау. На текущий момент официальные переговоры между сторонами не начались, однако в скором времени клубы могут сделать предложения. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, конкретные шаги по приобретению немецкого игрока принял другой английский клуб — «Ньюкасл». «Сороки» предложили «россонери» € 30 млн за Тшау. Ранее защитник отказался переходить в «Комо».

В минувшем сезоне Тшау принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Малик Тшау из «Милана» может перейти в «Комо»

