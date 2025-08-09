Николас Джексон был исключён из состава «Челси», игрок готовится к уходу из клуба — Якобс

Сенегальский нападающий «Челси» Николас Джексон может покинуть команду. Как сообщает журналист Бен Якобс в соцсети X, игрок и клуб готовятся к расставанию в летнее трансферное окно. По этой причине 24-летний форвард был исключён из состава лондонцев на товарищеский матч с «Байером» (2:0).

Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). Победу хозяевам принесли голы бразильских форвардов Эстевао и Жоао Педро.

По данным источника, в качестве «девятых номеров» на сезон-2025/2026 в «Челси» рассматриваются новички Педро и Лиам Делап. Оба присоединились к клубу текущим летом. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что на Джексона претендуют «Ньюкасл» и клубы итальянской Серии А.