Николас Джексон был исключён из состава «Челси», игрок готовится к уходу из клуба — Якобс
Поделиться
Сенегальский нападающий «Челси» Николас Джексон может покинуть команду. Как сообщает журналист Бен Якобс в соцсети X, игрок и клуб готовятся к расставанию в летнее трансферное окно. По этой причине 24-летний форвард был исключён из состава лондонцев на товарищеский матч с «Байером» (2:0).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Эстевао – 18' 2:0 Педро – 90+1'
Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). Победу хозяевам принесли голы бразильских форвардов Эстевао и Жоао Педро.
По данным источника, в качестве «девятых номеров» на сезон-2025/2026 в «Челси» рассматриваются новички Педро и Лиам Делап. Оба присоединились к клубу текущим летом. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что на Джексона претендуют «Ньюкасл» и клубы итальянской Серии А.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 августа 2025
-
14:46
-
14:45
-
14:38
-
14:33
-
14:31
-
14:22
-
14:17
-
14:08
-
14:07
-
13:51
-
13:50
-
13:41
-
13:39
-
13:25
-
13:15
-
13:12
-
13:00
-
13:00
-
12:45
-
12:44
-
12:44
-
12:32
-
12:22
-
12:17
-
12:02
-
12:01
-
12:00
-
11:49
-
11:40
-
11:32
-
11:21
-
11:16
-
11:16
-
11:00
-
10:49