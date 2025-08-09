Скидки
Главная Футбол Новости

«Сочи» отдал в аренду «Чайке» футболиста, которого выкупил у «Локомотива»

«Сочи» отдал в аренду «Чайке» футболиста, которого выкупил у «Локомотива»
Комментарии

19-летний полузащитник «Сочи» Станислав Топинка проведёт сезон-2025/2026 в «Чайке» на правах аренды, сообщается на сайте черноморского клуба.

2 августа Топинка перешёл из «Локомотива» в «Сочи» и подписал с клубом четырёхлетний контракт, по которому железнодорожники имеют опцию обратного выкупа игрока.

Топинка — воспитанник «Чертаново». В 2023 году он стал игроком московского «Локомотива», в составе основной команды красно-зелёных он принял участие в одном матче РПЛ с «Акроном» в мае 2025 года. В составе молодёжной команды «Локомотива» полузащитник стал чемпионом Молодёжной футбольной лиги сезона-2023/2024.

За юношеские сборные России различных возрастов Топинка провёл 29 матчей и забил пять голов.

