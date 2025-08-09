Скидки
«Фенербахче» обвинил судейский комитет в коррупции после матча «Галатасарая»

«Фенербахче» обвинил судейский комитет в коррупции после матча «Галатасарая»
«Фенербахче» раскритиковал судейство в матче 1-го тура турецкой Суперлиги между «Газиантепом» и «Галатасараем», в котором «львы» победили со счётом 3:0. При этом в первом тайме в ворота «Газиантепа» были назначены два 11-метровых удара. В качестве главного арбитра встречи выступил Али Шансалан.

Турция — Суперлига . 1-й тур
08 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Газиантеп
Газиантеп
Окончен
0 : 3
Галатасарай
Стамбул
0:1 Йылмаз – 12'     0:2 Эльмалы – 16'     0:3 Йылмаз – 45+12'    
Удаления: Бозан – 65' / нет

«В первую неделю чемпионата, всего через несколько минут после начала матча, судейские решения, аналогичные тем, что годами врезались в память всех футбольных болельщиков, были вновь приняты в пользу той же команды.

Мы, как и вся Турция, наблюдаем повторение того же сценария с первого дня, и занавес театра вновь поднялся.

Президент и Совет директоров Турецкой футбольной федерации (TFF) должны как можно скорее привлечь к ответственности Центральный судейский совет (ЦСК), допустивший этот позор на первой же неделе.

Как назначение [судей на] VAR, так и назначение Али Шансалана на этот матч наглядно демонстрируют подобный менталитет.

Прошлые, настоящие и будущие связи ЦСК должны быть тщательно расследованы! Эта коррумпированная структура в турецком футболе рано или поздно будет привлечена к ответственности перед всеми», — написано в заявлении клуба.

