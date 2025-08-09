Скидки
Главная Футбол Новости

«Шпилевский, на мой взгляд, лучший выбор для «Пари НН». Олусегун — о тренере

Новичок «Пари НН» Олакунле Олусегун оценил главного тренера нижегородской команды Алексея Шпилевского, назвав его лучшим выбором для клуба.

Шпилевскому 37 лет, он родился в Беларуси. Прошлым место работы специалиста был кипрский «Арис», за который выступает россиянин Александр Кокорин.

– Как вы ощущаете себя в Нижнем Новгороде и как оцените стиль вашей новой команды?
– Нижний Новгород – отличный город. Меня очень хорошо встретили в команде, здесь действительно прекрасная атмосфера. Каждый день стараемся становиться лучше под руководством главного тренера. Алексей Шпилевский, на мой взгляд, лучший выбор для «Пари НН».

– Опишите процесс адаптации к тактическим схемам «Пари НН». Как он проходит?
– В случае со мной это не та ситуация, что я приехал из другой страны и только-только оказался в России. Я здесь уже семь лет. Хорошо знаю страну, лигу, поэтому моя адаптация проходит значительно легче, чем могло быть. Отличия, которые я заметил, – мы стараемся играть интенсивно, делать это быстрее, навязывать сопернику много единоборств. Всё объяснимо: нам нужно побеждать.

– По тренировкам ожидания оправдываются?
– Мне всё нравится. Тренировки интенсивные, это то, к чему я привык. Чувствую, что каждый день становлюсь лучше. Благодаря тренировочному процессу стараюсь выйти на новый уровень. Верю, что этот путь приведёт к победам.

– На данный момент их, к сожалению, нет. Как результаты отражаются на психологическом состоянии команды?
– Никому не нравится проигрывать – это точно. Но мы стараемся не думать о прошлом. Нужно продолжать усердно тренироваться. Надеюсь, что у нас всё получится. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на матче с «Ростовом». Верю, что мы сможем прервать серию неудач, – приводит слова Олусегуна пресс-служба «Пари НН».

