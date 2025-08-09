Врач ЦСКА сообщил, что Шуманский и Вильягра находятся на финальном этапе реабилитации

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о процессе восстановления нападающего красно-синих Артёма Шуманского и полузащитника армейцев Родриго Вильягры.

«Сегодня в игре с футбольным клубом «Рубин» из Казани недоступны для тренера по медицинским показаниям будут только два футболиста нашей команды: Артём Шуманский и Родриго Вильягра. Они уже находятся на финальном этапе реабилитации оба. Надеемся, в течение семи, восьми, девяти дней они уже выйдут без ограничений в общую группу.

Ближе к матчам, ближе к московскому дерби, уже будем решать ситуацию по их готовности, тренеры будут решать ситуацию по их готовности. Остальные футболисты готовились к игре в общей группе», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале красно-синих.

5 июля ЦСКА проинформировал, что результаты МРТ показали повреждение у Вильягры внутренней боковой связки коленного сустава. Шуманский был заменён на 49-й минуте матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

