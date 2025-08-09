Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Врач ЦСКА сообщил, что Шуманский и Вильягра находятся на финальном этапе реабилитации

Врач ЦСКА сообщил, что Шуманский и Вильягра находятся на финальном этапе реабилитации
Аудио-версия:
Комментарии

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о процессе восстановления нападающего красно-синих Артёма Шуманского и полузащитника армейцев Родриго Вильягры.

«Сегодня в игре с футбольным клубом «Рубин» из Казани недоступны для тренера по медицинским показаниям будут только два футболиста нашей команды: Артём Шуманский и Родриго Вильягра. Они уже находятся на финальном этапе реабилитации оба. Надеемся, в течение семи, восьми, девяти дней они уже выйдут без ограничений в общую группу.

Ближе к матчам, ближе к московскому дерби, уже будем решать ситуацию по их готовности, тренеры будут решать ситуацию по их готовности. Остальные футболисты готовились к игре в общей группе», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале красно-синих.

5 июля ЦСКА проинформировал, что результаты МРТ показали повреждение у Вильягры внутренней боковой связки коленного сустава. Шуманский был заменён на 49-й минуте матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

Материалы по теме
Лионель Верде: думаю, что ЦСКА с такой обоймой футболистов может завоёвывать титулы

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android