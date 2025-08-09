Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Крылья Советов» — «Балтика»: VAR отменил пенальти в ворота калининградцев на 75-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между самарскими «Крыльями Советов» и калининградской «Балтикой». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Рафаэль Шафеев из Волгограда. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 75-й минуте Шафеев назначил пенальти в ворота «Балтики». Решение было изменено после вмешательства VAR.

Ранее, на 17-й минуте, полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович открыл счёт после подачи с углового. На 62-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль восстановил равенство в счёте.

После трёх туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Андрея Талалаева семь набранных очков. Столько же очков у «Крыльев Советов». Самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице.