«Ланс» объявил о переходе нападающего Товена из «Удинезе»

Французский нападающий Флорьян Товен продолжит карьеру в «Лансе», сообщается на сайте клуба.

Ранее Товен выступал за итальянский «Удинезе». С «Лансом» 32-летний форвард подписал контракт до 2028 года. По данным Footmercato, клубы согласовали трансфер игрока за € 6 млн.

Товен был капитаном «Удинезе». В сезоне-2024/2025 Товен стал вторым бомбардиром команды в Серии А после Лоренцо Лукки, забив восемь голов и отдав три результативные передачи в 25 матчах.

Товен выступал за «Удинезе» с января 2023 года. Ранее француз защищал цвета французских «Гренобля», «Бастии», «Марселя», мексиканского клуба «Тигрес» и английского «Ньюкасла».