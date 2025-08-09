Игрок «Локомотива» Бакаев высказался о предстоящем матче со «Спартаком», за который играл

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Команды сыграют сегодня, 9 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

— Впереди матч со «Спартаком». Испытывает ли футболист особые чувства, играя против бывшей команды?

— Уже не раз выходил против них. Отношусь к таким встречам как просто к большим матчам, как и любой футболист. Это дерби, очень интересная игра, которая при любых раскладах останется в памяти. Помню практически каждый такой матч, а их было очень много. Это праздник — и для нас, и для болельщиков. Надеюсь, будет положительный результат.

— «Спартак» стартовал не так уверенно, как все ожидали. Вы это как-то обсуждали в команде?

— Да нет, не особо. Если честно, это не имеет никакого значения. Дерби есть дерби. Все понимают, что в таких матчах не смотрят на какое-то состояние. Люди выходят как на последнюю игру, настраиваются, отдают всего себя. На турнирную таблицу никто не будет смотреть. Главное — победить, — приводит слова Бакаева официальный сайт «Локомотива».

Зелимхан Бакаев является воспитанником московского «Спартака». За «Локомотив» россиянин выступает с лета 2025 года. Состав красно-белых Бакаев покинул в статусе свободного агента в июле 2022 года, после чего присоединился к «Зениту».