Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Бакаев высказался о предстоящем матче со «Спартаком», за который играл

Игрок «Локомотива» Бакаев высказался о предстоящем матче со «Спартаком», за который играл
Аудио-версия:
Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Команды сыграют сегодня, 9 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
— Впереди матч со «Спартаком». Испытывает ли футболист особые чувства, играя против бывшей команды?
— Уже не раз выходил против них. Отношусь к таким встречам как просто к большим матчам, как и любой футболист. Это дерби, очень интересная игра, которая при любых раскладах останется в памяти. Помню практически каждый такой матч, а их было очень много. Это праздник — и для нас, и для болельщиков. Надеюсь, будет положительный результат.

— «Спартак» стартовал не так уверенно, как все ожидали. Вы это как-то обсуждали в команде?
— Да нет, не особо. Если честно, это не имеет никакого значения. Дерби есть дерби. Все понимают, что в таких матчах не смотрят на какое-то состояние. Люди выходят как на последнюю игру, настраиваются, отдают всего себя. На турнирную таблицу никто не будет смотреть. Главное — победить, — приводит слова Бакаева официальный сайт «Локомотива».

Зелимхан Бакаев является воспитанником московского «Спартака». За «Локомотив» россиянин выступает с лета 2025 года. Состав красно-белых Бакаев покинул в статусе свободного агента в июле 2022 года, после чего присоединился к «Зениту».

